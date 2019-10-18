Елена Подкаминская: «Только с годами я окрепла и стала жестче» 

28 октября на телеканале «Супер» стартует второй сезон комедийного сериала «ИП Пирогова» с Еленой Подкаминской в роли домохозяйки-кондитера. Актриса рассказала Teleprogramma.pro о трудностях и радостях своей работы в этом проекте.

Наш разговор с исполнительницей главной роли в сериале «ИП Пирогова» мы начали с ее героини, Веры. Во втором сезоне хозяйка кондитерской все больше вживается в роль бизнес-леди.

— Вера стала вам ближе, чем в первом сезоне?

— Мне самой до бизнес-вуман, как до Луны, поэтому превращение Веры в такую леди нас бы серьезно отдалило друг от друга! Хорошо, что этого пока не произошло! Штамп о таких женщинах у меня совсем не монтируется с образом Веры, ведь она совершенно не жесткая, не определенная. Вера просто любит свое дело, которым занимается со всей душой и горением. Но сталкиваясь с трудными жизненными обстоятельствами, Вера становится смелее и решительнее, и постоять за свое дело сумеет.

— Как открытие кондитерской отражается на характере вашей героини?

— Открытие кондитерской – новый этап жизни моей героини и, конечно, это другой уровень ее ответственности, прежде всего перед собой, в той области жизни, которая стала ее профессией. Всегда новый уровень сложности работы побуждает нас к изменениям чего-то важного в себе! И Вера становится более конструктивной, смелой, изобретательной, предприимчивой и бескомпромиссной. И целеустремленной! В ней пробуждается сильное деятельное начало, и она все возникающие препятствия настойчиво преодолевает. Радует, что во втором сезоне сценарная основа дает мне как актрисе возможность быть более действенной, в некотором смысле удивительной и парадоксальной в разрешении тех перипетий, которые потоком продолжают сыпаться на Веру.

— Насколько сложно вам было находиться несколько месяцев съемок среди огромного количества сладостей вокруг?

— В этом вообще не было проблемы. Прихожу на площадку и обо все забываю, таким вихрем несемся по сценам, что нет времени даже подумать о том, чтобы на что-то соблазниться и попробовать. Я и в жизни к сладкому отношусь совершенно равнодушно, и не испытываю по отношению к нему никаких мук и борьбы с собой. Помню, лишь однажды на съемках меня привлек аромат новогоднего печенья с корицей, и я решила, что сегодня то я точно попробую, что готовит наша прекрасная кондитер Женя. Вот только доснимем сцену и сразу побегу на кухню… Но дальше было столько сцен и переодеваний у моей героини, что потом я о печенье вспомнила только ночью, уже приехав домой. Так что никаких сладостей на съемках второго сезона «ИП Пирогова» я так и не попробовала и не жалею об этом. Восторгалась лишь эстетической частью этого процесса. И даже коллегам говорила, что весь мой актерский героизм по поеданию сладостей остался в первом сезоне, когда мне пришлось съесть сразу восемь пирожных! У меня не было выхода, так как того требовала сцена с моей героиней. А для меня это была трагедия, потому что я не переношу приторно сладкий вкус. И дальше меня спасала Женечка, которая вместо тортов и пирожных, которые мне нужно было есть в кадре, имитировала сладости из фруктов, или мягкого сыра.

— У Веры в этом сезоне появляется помощник, как складываются их отношения? Он, скорее помощник или вредитель?

— Вере не свойственен «междусобойчик» в отношениях с людьми. Она всегда склонна к объективной и справедливой оценке происходящего, и какая-то «накачка» сестрой Сашей негатива относительно ее помощника не может перевернуть к нему Вериного отношения. В тоже время, моя Вера – человек сильных эмоций, поэтому так ярко переживает оказываемые на нее воздействия. Но она обладает хорошим качеством — отделять зерна от плевел и предпочитает в подобных случаях дать времени возможность все расставить по местам.

— Вашей героине приходится иногда жертвовать семьей ради карьеры. Что, в общем, часто происходит в современном мире. Как вы считаете, в определенный момент у каждой деловой, успешной и востребованной женщины возникает такая дилемма – в какую сторону склонить весы своего внимания?

— В моем понимании у Веры нет дилеммы жертвы семьей ради бизнеса. Напротив, дело ее спасает, придает жизни смысл и, более того, всех близких ей людей объединяет! Конечно, всегда, когда мы что-то начинаем новое, у уже имеющегося мы время отсекаем! Это естественно. В этом, можно сказать, заключена вечная проблема правильного выбора человеком своего пути. Критерий здесь один – чувствование своего предназначения, призвания, в противоположность сиюминутной выгоде или накрывшей тебя страсти! Но у Веры с головой все в порядке, хотя ради любимого человека и нравственного принципа она готова принести в жертву то, что ее бизнес может разрушить.

— Как вы сами решаете эту дилемму? Что советуете женщинам в этих случаях, как поступать?

— Дилемму «работа-дом» я решаю героически и, одновременно, фаталистично. (Улыбается.) С мыслью и чувством — «я не могу иначе» — бросаюсь в бой с реальностью! Стараюсь везде преуспеть и не задаваться вопросом: за что мне все это?! Ведь была же в эпохе Возрождения модель человека, обладающего божественной силой-богочеловека, почему бы не напитывать себя этой идеей?! Там это привело к появлению людей-титанов, охвативших немыслимые для нормального человека пространства деятельности и творческой многогранности! (Улыбается.) Ну, а к своей жизни лучше относиться со смирением, над чем и работаю.

— Во втором сезоне неприятности с кондитерской сыплются как из рога изобилия. Что помогает Вере не опускать руки?

— Я думаю, что Вера обладает сильным внутренним стержнем. Это личностная характеристика человека и это выше мотивации, т.е. любви к тому, чем моя героиня решила заняться. Поэтому для нее самым важным является: верит ли в ее начинание близкий ей человек или нет. То, что ее муж сомневается в ее способности добиться в бизнесе поставленной цели, окончательно разрушает в ней чувство душевной близости! Я думаю, что именно это — наличие внутреннего стержня, и является главным, что каждый раз Веру «поднимает с колен» и ведет к воплощению мечты. В этом для меня проявляется ее цельность и способность преодолевать невзгоды и бороться. Такие люди не склонны уступать, прежде всего, себе, в минутном проявлении слабости. Сила воли и характер рано или поздно всегда проявятся и поведут вперед .

— Вы говорили, что иногда спорите с режиссером относительно характера Веры. А со сценаристами вы обсуждали какие-то моменты второго сезона, с которыми были не согласны?

— Ну, спор с режиссером вовсе не спор, а серьезный момент поиска, творческой работы. Когда я чувствую, что нарушена внутренняя логика действия моей героини, я не могу в кадре правдиво существовать. Это и предлагается рассмотреть, осмыслить и перестроить. В этом и состоит качество работы в каждом отдельном эпизоде и результат в целом. Такие моменты были и в первом сезоне и во втором. Например, анализ одной сцены второго сезона привел к тому, что сценаристы ее переписали. И это не значит, что кто-то плохой или хороший, у кого-то мягкий или неуступчивый характер – нет! Это всего лишь профессиональное отношение к работе группы людей, занимающихся одним проектом.

— Вспомните, пожалуйста, момент со съемок или сцену, которая запомнилась больше всего.

— Как это ни удивительно, но мне больше запоминаются сцены стрессовые, а не легкие и смешные. Одна из таких оказалась связанной с огромной переработкой: вместо запланированных двенадцати часов мы отработали пятнадцать, и досталось мне в эту смену по полной: меня и холодной водой окатывали, я и поджог устраивала, и с огнем боролась! Вымоталась как никогда, а тут «бац, и вторая смена», — по приезду домой меня ждала младшая дочь Ева, я была веселой мамой, но и ночных кормлений никто не отменял. А утром снова «в бой» на съемочную площадку! Вот как тут не запомнить такой «чудесный» денек? А еще мне порядком досталось в сценах, где мне приходится бегать с крышкой гроба и отвоевывать ее у местных алкоголиков. Крышка была очень тяжелая, била меня по всем частям тела и я заработала себе кучу синяков и кровоподтеков, которые держались недели три.

— Сегодня можете сказать, кто из героинь вам ближе – Вера из «ИП Пирогова» или Виктория из «Кухни»?

— Нет у меня приоритетов (смеется), каждая по-своему дорога. Могу лишь сказать, что Вику мне было страшнее и сложнее играть, потому что я только с годами окрепла и стала пожестче. Если бы меня сейчас утвердили в «Кухню», мне было бы уже намного легче сыграть начальницу. А когда я пришла туда, тряслась как осиновый лист, когда мне нужно было в кадре на равных цапаться с Дмитрием Юрьевичем Назаровым по поводу рабочих моментов. Во мне совершенно не было тех сильных качеств, которые я приобрела с годами. Так что Вера по своей мягкости, женственности и ранимости мне ближе по своей природе, чем Вика.

А вы будете переживать за Веру во втором сезоне популярного сериала «ИП Пирогова» с 28 октября на телеканале «Супер»?