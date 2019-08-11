Подкаминская в отпуске вернулась к раздельному питанию

Актриса Елена Подкаминская уже несколько дней наслаждается солнцем и морем на Кипре. В отпуск она отправилась сразу по завершении работы над вторым сезоном «ИП Пироговой».

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40-летняя звезда призналась, что ее система раздельного питания на море чуть не пошла прахом. Однако она вовремя взяла себя в руки и вновь стала придерживаться диеты. На Кипре звезда с удовольствием лакомится местными фруктами, молочными продуктами и свежевыжатыми соками.

Кстати, артистка признавалась, что свою диету придумала сама. Она полностью доверилась собственному чутью, не обращаясь к специальной литературе. Суть ее системы питания в следующем: садясь за стол, Елена всегда думает, насколько полезны и чисты те или иные продукты и хорошо ли они сочетаются. Организм сам дает ей правильный ответ. Как это ни странно, но именно этот субъективный метод помог Подкаминской быстро восстановиться после вторых родов.

Напомним, два года назад у Елены появилась на свет младшая дочь Ева. Рожала актриса у себя дома при поддержке второго супруга — бизнесмена Дениса Гущина. Старшая, 9-летняя дочь Полина у нее рождена в браке с бизнесменом Александром Плецевым.