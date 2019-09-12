Подкаминская впервые в жизни приняла участие в модном показе

Актриса призналась, что была бы не против еще раз выйти на подиум.

В эти дни известная актриса Елена Подкаминская, как, кстати, и Юля Ковальчук, находится в итальянской Вероне. Если певица по большей части отдыхает, то вот Елена приехала в Европу на себе испытать все тяготы жизни модели. Она впервые в жизни приняла участие в модном показе. Об этом Подкаминская рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

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«Первый показ в моей жизни и сразу в Италии! В классический, очень любимый мною бренд Falconeri ворвалась коллекция чуть более дерзкая, чуть более свободная, своенравная — и тем она прекрасна. Все те же женственные силуэты, уютнейший кашемир, но теперь — и это мне очень близко — с новым заразительным акцентом», — рассказывает звезда в комментарии к снимку, на котором она стоит в нежном шелковом платье коричневого цвета как раз бренда Falconeri.

Напомним, не так давно во время отдыха Елена Подкаминская наконец-то приоткрыла завесу тайны относительно своего участия в популярном сериале «Кухня». К большому разочарованию своих фанатов, артистка призналась, что сниматься в продолжении фильма она не будет.