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Уснувшая от усталости Лолита пожаловалась на отклеенные ресницы

По словам певицы, она восстанавливается «методом Штирлица».

Уснувшая от усталости Лолита пожаловалась на отклеенные ресницы
Лолита восстанавливается "методом Штирлица"/globallookpress.com

Певица Лолита Милявская в Instagram рассказала, что очень сильно устает от работы из-за напряженного графика. Как известно, у звезды множество выступлений. Кроме того, не так давно она рассталась со своим пятым супругом Дмитрием Ивановым, поэтому сейчас находится не в самом лучшем расположении духа.

«Издержки работы. Один раз в жизни, от усталости заснула в макияже. Самыми смешными были отклеенные ресницы, румяна «пошли» пятнами. А у вас такой опыт был? P.S. А тем, кто будет писать, что у меня короткая шея, сразу рекомендую снять себя лёжа!» — отшутилась известная певица.

В видеозаписи она рассказала, что порой восстанавливается «методом Штирлица». Герою из известного фильма хватало 15 минут, чтобы привести себя в порядок.

«А каково это между съемками, имея пару часов, просто полежать в кровати. И самое главное, если даже заснешь, надо лежать ровно, чтобы не размазать грим. Потому что наносить его заново уже просто нет сил. Поэтому буду использовать метод Штирлица. 15 минут поспать, ну а дальше как живая. Всем хорошего настроения», — заявила Лолита Милявская.

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Дмитрий ИвановЛолитаШтирлиц
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Уснувшая от усталости Лолита пожаловалась на отклеенные ресницы
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