«Поздравляю новую жертву»: Лолита отреагировала на слухи о романе мужа

Лолита Милявская, казалось, счастлива с молодым мужем Дмитрием Ивановым, но летом они неожиданно объявили, что расстаются. Певица тогда отметила, что им стало сложнее понимать друг друга. А позже она призналась, что фитнес-тренер сам от нее ушел, а ей осталось лишь смириться с его решением. Как оказалось, в этой истории может быть замешана другая женщина. В прессу попала информация, что возлюбленный артистки во время брака закрутил роман с косметологом из Белоруссии.

По некоторым данным, девушку зовут Ольга Кулиева. Она живет в Москве, где открыла инъекционную клинику. По некоторым данным, после расставания с Лолитой Дмитрий стал жить за свет новой пассии. Сам спортсмен отказался комментировать слухи. При этом он не стал отрицать, что женщина, которая запечатлена с ним на снимках с праздника друзей, имеет отношение к его личной жизни. А когда Милявская увидела мужу на снимках с другой женщиной, то заверила, что не удивилась.

«Прекрасно сидят на нем вещи, купленные мной, и часики блестят, подаренные мной в Нью-Йорке… Наверное, и свадебная цепочка на месте, и трусы, купленные тоже мной. Девушка симпатичная, ничего не скажешь, наверное, и богатая! Поздравляю новую жертву. Честно, для меня это не сюрприз», — высказалась певица.

При этом ее поразил тот факт, что Дмитрий прекрасный актер. По ее словам, еще несколько недель назад супруг водил ее по больницам и заботливо предупреждал врачей, что она боится уколов. Он делал вид, что артистка ему очень дорога. «Ну что ж, совет да любовь», — в заключение добавила Лолита, цитирует ее слова портал Super. Добавим, что ранее представитель звезды заверил, что им не интересна информация о романах Иванова. Похоже, что теперь супруги уже точно не смогут избежать развода.

А вы как считаете, Лолита еще может простить мужа и воссоединиться с ним?