Лолита заявила, что Захаров продолжит режиссировать на небесах

Певица Лолита в Instagram высказалась в связи со смертью режиссера Марка Захарова. «Великий мастер начал своё новое путешествие к величайшим актёрам своей бессмертной труппы… Великие не останавливаются. Они продолжают режиссировать на небесах…», — отметила яркая исполнительница.

Также Лолита опубликовала в соцсетях отрывок из интервью Марка Захарова в программе «В гостях у Дмитрия Гордона». Журналист во время беседы с мэтром поинтересовался, какой у него любимый спектакль в «Ленкоме».

«В «Ленкоме», наверное, мне надо поклониться «Тиллю». В 1974 году у нас появился этот спектакль и с тех пор изменилась ситуация в театре. До этого ведь были годы тяжелые после ухода Эфроса. И вот когда меня назначили, я сначала выпустил этот спектакль «Автоград-21». Такой крикливо шумный и музыкальный. А вот потом появился «Тилль», за который меня собирались снять. Уже так серьезно. Люди мне говорили, что наверху уже принято решение о моем снятии. Предлагали перевести меня в оперетту. Говорили, что я буду там «Сильву» ставить. Но я говорил им, что нет», — рассказывал ранее прославленный режиссер.

Марк Захаров скончался на 86-м году жизни. У него в последние месяцы жизни были серьезные проблемы с легкими.