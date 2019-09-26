«А есть что-нибудь для импотенции?»: Лолита проинспектировала кухню ресторана в Минске

В эти дни певица Лолита гастролирует по Белоруссии. Один из свободных вечеров она провела в компании друзей в Минске. Они хорошо посидели в одном из ресторанов города.

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«Вечер с друзьями в Минске прошёл под минералку, потрясающие десерты. Завтра с утра в кадр и вечером поезд, сменить чемодан и в тур по стране», — пишет артистка на своей странице в социальной сети Instagram, прикрепив к публикации необычный видеоролик.

На кадрах — настоящая, но, конечно, шуточная инспекция кухни заведения общепита, где отдыхала Лолита.

«Так, я иду по следам Филиппа Киркорова. Короче, я взяла с боем кухню ресторана в Минске. Что у нас тут – морковочка. Если бы здесь была Елена Летучая, она бы меня убила. Потому что я без халата, без ничего путешествую по кухне. А это? Мраморное мясо. Я сама как мраморное мясо, видите, как хожу по кухне. Так, проверяем все классно, кормят офигенно», — комментирует кадры с кастрюлями смеющимся персоналом звезда.

После непродолжительного диалога с работниками кухни, Лолита интересуется: «А есть что-нибудь такое для импотенции», — имея в виду, видимо, все же потенцию. Сотрудница ресторана указывает на продукты, мол, тут все для нее, и показывает артистке сельдерей.

Напомним, не так давно Лолита Милявская записала новый клип и потом в Сети призналась, что очень устала от съемок.