Диета подождет: на гастролях балерина Винокур не смогла отказаться от бургеров

Накануне в Челябинск впервые с гастролями приехала труппа Большого театра. Гостям и жителям города удалось посетить два выступления столичных артистов – они исполнили балет Дмитрия Шостаковича «Светлый ручей».

О недавних выступлениях подробно в своем блоге рассказывала солистка Большого театра, дочь знаменитого юмориста Владимира Винокура Анастасия. В режиме stories балерина показывала, как зрители реагируют на работу артистов. Труппа серьезно готовилась к каждому выступлению. Однако в перерывах позволяла себе немного расслабиться.

Речь идет о «гастрономических изысках» для балерин, которые почти всегда жестко ограничивают себя в питании, чтобы оставаться в прекрасной форме. На одном из видео в stories дочь Владимира Винокура с большим удовольствием налегала на бургеры с жареной картошкой.

После этого «кулинарного праздника» на гастролях в Челябинске балерина больше себе не позволяла лишнего в еде. После второго выступления она лишь продемонстрировала свой скромный завтрак – сырники с кофе, что мало сравнится с жирными бургерами.

Напомним, Анастасии Винокур пришлось приложить немало усилий, чтобы стать солисткой Большого театра. Еще в школьные годы девочка жестко себя ограничивала в еде, чтобы дойти до идеального веса балерины – 43 килограмма. Но после контрольных взвешиваний она и ее подруги часто бегали в кафе за пирожными и прочими вкусностями.