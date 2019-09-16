Дубовицкая вспомнила, как перепутала поклонницу с Винокуром

Телеведущая грубо отшила женщину, за что ей потом пришлось извиняться.

Телеведущая Регина Дубовицкая, которая стала широко известна благодаря программе «Аншлаг», вспомнила забавный случай, который с ней произошел. Однажды у нее зазвонил телефон. Она взяла трубку и услышала голос незнакомца, который представился помощником министра культуры. Он предложил ей должность заместителя министра культуры. Причем сказал, что это личное пожелание президента России.

Позже выяснилось, что над телеведущей так жестоко подшутил ее давний друг артист Владимир Винокур. Спустя несколько лет в доме у Дубовицкой снова зазвонил телефон. Некий голос стал нести, как заявила звезда, «всякую хрень». Дубовицкая посчитала, что ее снова пытается разыграть Винокур и послала его на три буквы. Однако это действительно была зрительница, которая обиделась. В итоге Дубовицкой пришлось принести ей извинения.

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Также звезда «Аншлага» отметила, что в Сети про нее пишут очень много неправдоподобной информации. Порой появляются слухи, что она уже давно на том свете и ее дни сочтены.

«Читать подобное смешно, особенно про себя», — заявила Регина Дубовицкая, слова которой приводит портал «СтарХит».