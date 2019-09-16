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Дубовицкая вспомнила, как перепутала поклонницу с Винокуром

Телеведущая грубо отшила женщину, за что ей потом пришлось извиняться.

Дубовицкая вспомнила, как перепутала поклонницу с Винокуром
Дубовицкая вспомнила, как ее смешно разыграл Винокур/globallookpress.com

Телеведущая Регина Дубовицкая, которая стала широко известна благодаря программе «Аншлаг», вспомнила забавный случай, который с ней произошел. Однажды у нее зазвонил телефон. Она взяла трубку и услышала голос незнакомца, который представился помощником министра культуры. Он предложил ей должность заместителя министра культуры. Причем сказал, что это личное пожелание президента России.

Владимир Винокур и Регина Дубовицкая. Фото
Винокур смешно разыграл Дубовицкую много лет назад/globallookpress.com

Позже выяснилось, что над телеведущей так жестоко подшутил ее давний друг артист Владимир Винокур. Спустя несколько лет в доме у Дубовицкой снова зазвонил телефон. Некий голос стал нести, как заявила звезда, «всякую хрень». Дубовицкая посчитала, что ее снова пытается разыграть Винокур и послала его на три буквы. Однако это действительно была зрительница, которая обиделась. В итоге Дубовицкой пришлось принести ей извинения.

Также звезда «Аншлага» отметила, что в Сети про нее пишут очень много неправдоподобной информации. Порой появляются слухи, что она уже давно на том свете и ее дни сочтены.

«Читать подобное смешно, особенно про себя», — заявила Регина Дубовицкая, слова которой приводит портал «СтарХит».

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Тэги:

Владимир ВинокурПрограмма "Аншлаг"Регина Дубовицкая

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Дубовицкая вспомнила, как перепутала поклонницу с Винокуром
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