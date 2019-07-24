Анастасия Винокур объяснила причины расставания с мужем

Балерина Анастасия Винокур заявила, что причиной ее развода с продюсером Григорием Матвеевичевым послужило то, что в их семье никто не хотел идти на уступки. Вместе пара была на протяжении шести лет, но в мае 2019 года неожиданно рассталась. У звезд есть совместный ребенок — сын Федор.

Также Винокур заметила, что они с продюсером успели обвенчаться. Причем, как она сказала, это была его инициатива. Сама она на венчании не настаивала. По словам дочери знаменитого юмориста, теперь она всем друзьям и знакомым рекомендует раньше тридцати лет не жениться и не выходить замуж. Чувства все-таки должны пройти проверку на прочность.

Сейчас Анастасия Винокур – завидная невеста. Как она отмечает, любимого человека у нее нет. Звезда отметила, что все свободное время уделяет своему сыну и его воспитанию.

Как отметила Винокур, она хотела дать сыну двойную фамилию, но пока он носит отцовскую. Впрочем, в будущем, когда мальчик подрастет, он сам примет решение под какой фамилией ходить. Сейчас внук юмориста активно учит иностранные языки, посещает секции по плаванию и гимнастике, сообщает «Экспресс-газета».