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«Взвешивания были адом»: Анастасия Винокур рассказала о тяготах балета

Наследница известного юмориста назвала основные сложности своей профессии.

«Взвешивания были адом»: Анастасия Винокур рассказала о тяготах балета
Анастасия Винокур призналась, что взвешивания во время учебы "были адом" ФОТО: www.instagram.com/nastyavinokur/

Анастасия Винокур не смогла ответить подписчикам своей страницы в Instagram на вопрос: отдала бы она свою дочь в балет или нет. Несмотря на то, что наследница известного юмориста имеет за плечами школу МГАХ (Московская государственная академия хореографии, — прим. Ред.), она не уверена, что звание балерина – это то к чему нужно стремиться. Существует личная предрасположенность, и, анализируя свой опыт, Анастасия признается, что «в каждой профессии, есть две стороны медали».

В маленьком возрасте сложно определить ту самую предрасположенность ребенка к полноте или его рост, но в данной профессии эти факторы могут стать ключевыми. Анастасия признается, что она «ростом не вышла, особо не в кого» и некоторые партии мечты для теперь недоступны.

Родителям, которые раздумывают над тем, чтобы отдать ребенка в балет, нужно понимать, что это огромный труд. Постоянная борьба с весом, стремление к заветным минус 20.

«В ход шли все методы, что бы сравнять эту заветную разницу в 20, балетные параметры! При 163, мне надо было весить 43 кг. Что с моими мышечными ногами было просто невозможно! Взвешивания при ежегодном мед.осмотре были адом….», — пишет балерина в Instagram.

О методах, которыми пользуются артисты балета, чтобы не набрать лишние граммы, стоит сказать отдельно. Это есть до сих пор, признается Винокур, но все предпочитают молчать.

«Ежедневные выпаривание лишней жидкости в сауне и спорт зале, обертывания в целлофан, резиновые штаны и пояса для занятий! Просто голодания, Мочегонные, слабительные! Взвешивания по 5-6 раз в день! Я знала до грамма, что я съела и выпила и сколько буду весить с утра», — описывает все тяготы жизни балерина.

В декабре прошлого года 30-летняя дочь артиста Владимира Винокура стала мамой. У нее родился сын Федор. Звездный дедушка Владимир Винокур был очень рад и искренне благодарил дочь и зятя за внука, пишет сайт argumentu.ru.

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Анастасия Винокурартисты балетабалетВладимир Винокурзвездные дети

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«Взвешивания были адом»: Анастасия Винокур рассказала о тяготах балета
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