ЗВЕЗДЫ

Дочь Винокура занимала деньги у одноклассниц на «вкусняшки»

Во время учебы после контрольных взвешиваний Анастасия в компании подруг часто бегала в кафе.

Дочь Винокура занимала деньги у одноклассниц на «вкусняшки»
Анастасия Винокур Фото: globallookpress.com

33-летняя дочь комика Владимира Винокура Анастасия всю жизнь посвятила танцам. С 2004 года она выступает в Большом театре. Заработать имя балерине было крайне нелегко. 

Впервые девушка вышла на сцену еще в 5 лет. Она выступила в Музыкальном театре Станиславского, где работала ее мама. Тогда она заработала свой первый гонорар – один рубль, что по тем временам было весьма неплохо.

Чтобы выйти уже на большую сцену, балерина преодолела многое. Она склонна к полноте, поэтому перед каждым взвешиванием во время учебы ей приходилось прилагать немало усилий.

Девушке нужно было добиться балетных параметров, один из которых – вес в 43 килограмма. Ради этого ей приходилось сидеть на жесткой диете, а временами даже отказываться от еды. Но даже самые примерные балерины срываются. По словам дочери юмориста, после взвешиваний девушки позволяли себе сладости.

«Бежали в кафе и объедались, а потом было так плохо! Иногда мне снилось, что я съела лишнего. Это был самый страшный кошмар!» — призналась балерина Большого театра.

Иногда это происходило прямо в раздевалке. Девушки ставили на пол торт и с удовольствием поедали. Правда, по признанию Анастасии, на подобное у нее обычно не было денег.

«Мне выдавали 10 рублей карманных, 5 рублей на попить и 5 рублей на метро на всякий случай, если водитель не успеет забрать меня из школы. Я занимала деньги у одноклассниц на вкусняшки из буфета», — добавила балерина.

Добавим, Анастасия воспитывает 4-летнего сына Федора и пока только размышляет, стоит ли отдавать наследника на танцы. Мальчика балерина родила от экс-супруга, продюсера Григория Матвеевичева.

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Анастасия ВинокурбалетВладимир Винокурдиетадочь Винокура

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Дочь Винокура занимала деньги у одноклассниц на «вкусняшки»
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