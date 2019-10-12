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«Меня зовут София»: Кожевникова после декрета приступила к съемкам

В блоге артистка рассказала поклонникам о первом дне работы на площадке.

«Меня зовут София»: Кожевникова после декрета приступила к съемкам
Мария Кожевникова Фото: globallookpress.com

34-летняя актриса Мария Кожевникова некоторое время назад сообщила поклонникам, что возвращается к работе. Из-за участия в новом проекте ей даже пришлось отдать младшего сына, двухлетнего Василия в детский сад, что было крайне нелегко для многодетной мамы. Оказалось, что звезда сериала «Универ» зря переживала – мальчик быстро освоился в дошкольном учреждении.

О том проекте Мария Кожевникова с тех пор почти не говорила. Однако накануне в ее блоге появилась новая публикация на эту тему. Звезда сериала «Универ» поведала, что уже приступила к съемкам после длительного декрета. Упоминать название сериала или фильма она не стала, но назвала имя своей героини – София.

«После долгого перерыва на декрет я приступаю к съемкам! Пожелайте нашей команде удачи, сегодня первый съёмочный день. Можете уже привыкать, нынче меня зовут София», — написала в блоге актриса.

Поклонники буквально завалили Кожевникову вопросами о ее новой работе. Их интересовало, когда картина выйдет на экраны, какой характер у ее героини, где проходят съемки и т.д. Мария на них отвечать не стала.

Напомним, недавно Кожевникова назвала характерное отличие между ее старшими наследниками – пятилетним Иваном и четырехлетним Максимом.

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«Меня зовут София»: Кожевникова после декрета приступила к съемкам
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