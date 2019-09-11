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Кожевникова поделилась селфи без макияжа после бани

Поклонники восхитились естественной красотой актрисы.

Кожевникова поделилась селфи без макияжа после бани
МАРИЯ КОЖЕВНИКОВА/INSTAGRAM.COM/MKOZHEVNIKOVA/

Вопросы о красоте, уходе за внешностью и фигурой были в последние дни одними из наиболее часто обсуждаемых в Instagram актрисы Марии Кожевниковой. Она рассказывала о том, что немного поправилась на отдыхе в Испании, как заботится о коже лица.

В своей очередной публикации в Сети Мария сильно расписывать ничего не стала, а просто поделилась со своими фанатами селфи после бани. На фотографии звезда «Универа» запечатлена без макияжа и с небольшим румянцем на щеках. «Банька», — лаконично прокомментировала снимок звезда.

Комментаторы же были более словоохотливыми. Они хвалили артистку за красоту и обаяние.

«С легким паром! Как же приятно смотреть на естественную красоту», — отмечает одна из поклонниц.

Напомним, не так давно многодетная мама Мария Кожевникова рассказала своим поклонникам о том, что боится отдавать младшего сына в детский сад.

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Тэги:

баняестественная красотаМария Кожевниковаселфиуход за внешностью

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Кожевникова поделилась селфи без макияжа после бани
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