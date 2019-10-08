Кожевникова назвала характерное отличие между ее старшими детьми

Актриса из сериала «Универ» призналась, что ее мальчики требуют от нее индивидуального подхода.

34-летняя Мария Кожевникова не скрывает: с рождением сыновей ее жизнь приобрела новый смысл. Знаменитость воспитывает троих детей: пятилетнего Ивана, четырехлетнего Максима и двухлетнего Василия от бизнесмена Евгения Васильева. На личной страничке в Instagram актриса опубликовала свежий снимок, рассказав о том, что ее старший наследник нарисовал мамин портрет.

«Вот так увидел меня мой старший сын! Как я вам?!» — обратилась к подписчикам Мария, продемонстрировав рисунок 5-летнего Ивана.

Кроме того, знаменитость предложила поклонникам поучаствовать в фоточеллендже — мама глазами ребенка.

В одном из своих интервью, говоря о воспитании сыновей, Кожевникова призналась, что Ваня во всем похож на нее. С ним всегда легко договориться, несмотря на то, что их с Евгением первенец растет эмоциональным и творческим ребенком. Ему нравится сочинять, петь, танцевать — всячески проявляя свои таланты.

Зато четырехлетний Максим унаследовал отличительные черты характера от папы — в своем юном возрасте малыш уже ставит перед собой цели и добивается желаемого. По словам Марии, сын порой проявляет недетскую мудрость и смекалку.

«Ваню-то я читаю как открытую книгу, а вот с Максимом так уже не получается», — приводит tele.ru слова Кожевниковой.

Актриса не скрывает: она уверена, что ее дети сами определятся с будущей профессией, когда повзрослеют. Навязывать им свое мнение Мария не собирается.