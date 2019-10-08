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Кожевникова назвала характерное отличие между ее старшими детьми

Актриса из сериала «Универ» призналась, что ее мальчики требуют от нее индивидуального подхода.

Кожевникова назвала характерное отличие между ее старшими детьми
Мария Кожевникова (Фото: Globallookpress.com)

34-летняя Мария Кожевникова не скрывает: с рождением сыновей ее жизнь приобрела новый смысл. Знаменитость воспитывает троих детей: пятилетнего Ивана, четырехлетнего Максима и двухлетнего Василия от бизнесмена Евгения Васильева. На личной страничке в Instagram актриса опубликовала свежий снимок, рассказав о том, что ее старший наследник нарисовал мамин портрет.

«Вот так увидел меня мой старший сын! Как я вам?!» — обратилась к подписчикам Мария, продемонстрировав рисунок 5-летнего Ивана.

Кроме того, знаменитость предложила поклонникам поучаствовать в фоточеллендже — мама глазами ребенка.

В одном из своих интервью, говоря о воспитании сыновей, Кожевникова призналась, что Ваня во всем похож на нее. С ним всегда легко договориться, несмотря на то, что их с Евгением первенец растет эмоциональным и творческим ребенком. Ему нравится сочинять, петь, танцевать — всячески проявляя свои таланты.

Зато четырехлетний Максим унаследовал отличительные черты характера от папы — в своем юном возрасте малыш уже ставит перед собой цели и добивается желаемого. По словам Марии, сын порой проявляет недетскую мудрость и смекалку.

«Ваню-то я читаю как открытую книгу, а вот с Максимом так уже не получается», — приводит tele.ru слова Кожевниковой.

Актриса не скрывает: она уверена, что ее дети сами определятся с будущей профессией, когда повзрослеют. Навязывать им свое мнение Мария не собирается.

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Тэги:

дети звездЗвездные детиМария Кожевникова
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Кожевникова назвала характерное отличие между ее старшими детьми
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