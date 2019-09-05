ЗВЕЗДЫ

Мария Кожевникова боится отдавать младшего сына в садик

Актрисе предстоят съемки, а потому маленькому Васе придется приучаться к коллективу раньше, чем его братьям.

Мария Кожевникова боится отдавать младшего сына в садик
Мария Кожевникова. Фото: Instagram

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова совсем скоро начнет работать в новом проекте. Ради этого она была вынуждена записать своего младшего сына Васю в детский садик, но, когда мальчику дали путевку, оказалось, что его маме очень страшно расставаться с ребенком.

Опубликовав в Instagram фотографию с мальчиком, Кожевникова пожаловалась читателям на то, что отпустить от себя двухлетнего Василия — большой стресс именно для нее, как для мамы.

В общей сложности у Марии и ее супруга, бизнесмена Евгения Васильева, трое сыновей. Старшему — Ивану, сейчас 5 лет, среднему — Максиму, 4 года. Но в садик они пошли в более старшем возрасте, чем их братик, так что мама особенных волнений по этому поводу не испытывала.

Мария Кожевникова призналась, что боится отправлять сына в садик. Фото: Instagram
Мария Кожевникова призналась, что боится отправлять сына в садик. Фото: Instagram
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дети Марии КожевниковойМария Кожевникова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Мария Кожевникова боится отдавать младшего сына в садик
Интересно?
Поделись с друзьями: