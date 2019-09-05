Мария Кожевникова боится отдавать младшего сына в садик

Актрисе предстоят съемки, а потому маленькому Васе придется приучаться к коллективу раньше, чем его братьям.

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова совсем скоро начнет работать в новом проекте. Ради этого она была вынуждена записать своего младшего сына Васю в детский садик, но, когда мальчику дали путевку, оказалось, что его маме очень страшно расставаться с ребенком.

Опубликовав в Instagram фотографию с мальчиком, Кожевникова пожаловалась читателям на то, что отпустить от себя двухлетнего Василия — большой стресс именно для нее, как для мамы.

В общей сложности у Марии и ее супруга, бизнесмена Евгения Васильева, трое сыновей. Старшему — Ивану, сейчас 5 лет, среднему — Максиму, 4 года. Но в садик они пошли в более старшем возрасте, чем их братик, так что мама особенных волнений по этому поводу не испытывала.