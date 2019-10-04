На премьере «Малефисенты 2» Кожевникова удивила зрителей «русским» стилем

Актриса пришла в кино с платком на голове.

Среди звезд, пришедших на премьеру фильма «Малефисента 2» в Москве, оказалась и актриса Мария Кожевникова. Бывший депутат Госдумы нарядилась в кино достаточно неожиданно. Белый тренч и платок на ней пестрили надписями на английском языке, но в них артистка походила на традиционную русскую барышню. Дополнила образ дорогая сумочка от Chanel.

Добавим, что в последние годы Кожевникова меньше работает в сказочных проектах, больше в военных. Одни из последних ее фильмов «Батальонъ» 2015 года и «Собибор» 2018-го.

Напомним, что недавно звезда «Универа» прогулялась в лимонном тренче и с сумочкой Chanel по Парижу. Женщина исполнила свою детскую мечту — побывать в Диснейлэнде. Правда, приехала актриса в заветное место уже со своими детьми.

Как вам наряд Марии?