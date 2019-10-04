Звездный стиль

На премьере «Малефисенты 2» Кожевникова удивила зрителей «русским» стилем

Актриса пришла в кино с платком на голове.

На премьере «Малефисенты 2» Кожевникова удивила зрителей «русским» стилем
Мария Кожевникова снова самая модная. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Среди звезд, пришедших на премьеру фильма «Малефисента 2» в Москве, оказалась и актриса Мария Кожевникова. Бывший депутат Госдумы нарядилась в кино достаточно неожиданно. Белый тренч и платок на ней пестрили надписями на английском языке, но в них артистка походила на традиционную русскую барышню. Дополнила образ дорогая сумочка от Chanel.

Мария Кожевникова
Мария Кожевникова на премьере фильма «Малефисента 2». Фото: Кристина Десятова.

Добавим, что в последние годы Кожевникова меньше работает в сказочных проектах, больше в военных. Одни из последних ее фильмов «Батальонъ» 2015 года и «Собибор» 2018-го.

Напомним, что недавно звезда «Универа» прогулялась в лимонном тренче и с сумочкой Chanel по Парижу. Женщина исполнила свою детскую мечту — побывать в Диснейлэнде. Правда, приехала актриса в заветное место уже со своими детьми.

Как вам наряд Марии?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездные нарядыЗвездный стильМария Кожевникованаряд звездынаряды звезд
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
На премьере «Малефисенты 2» Кожевникова удивила зрителей «русским» стилем
Интересно?
Поделись с друзьями: