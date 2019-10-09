Лиза и Гарри Галкины впечатлили поклонников безупречным французским

На фанатской страничке Лизы Галкиной в Instagram появилось архивное видео. На кадрах дети певицы Аллы Пугачёвой и телеведущего Максима Галкина нежно поздравляют своего отца с днем рождения. Шоумен отмечает его 18 июня. Любопытно, что свое поздравление Лиза и Гарри сделали на французском языке. На записи также присутствует их мать Алла Пугачёва.

«Гарри, что сегодня за день?» — обращается Лиза Галкина к своему братику. «18 июня, конечно», — отвечает тот. «18 июня. А что произошло 18 июня?» — продолжает спрашивать брата Лиза. И тут Гарри Галкин блеснул знаниями по истории. «18 июня 1429 года Жанна д’Арк одерживает победу над англичанами. Об этом речь? — спросил сестренку Гарри.

«Нет. Подумай еще», — заявляет Лиза Галкина. «США вступают в войну с англичанами?» — снова блеснул эрудицией Гарри Галкин, который, судя по всему, знает все о событиях, которые случились много веков назад. Но и этот ответ оказывается неверным. При этом Лиза заявляет, что англичане все время воюют.

В конце ролика дети Пугачевой и Галкина поворачиваются к своему отцу и произносят: «18 июня — это, конечно, день рождения нашего папы! Папа, ты самый лучший. Папа, ты самый большой! Самый сильный! Самый милый! Самый забавный! Папа, мы тебя любим! И говорим это даже по-французски. С днем рождения!»