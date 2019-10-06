Девочка-огонь: Лиза Галкина исполнила креативный танец с косой

Лиза Галкина показала недюжинные хореографические способности и чувство ритма. Под музыку с этническими напевами дочь Пугачевой пустилась в пляс, используя собственную косу. Видео с неординарной хореографией младшей наследницы Примадонны выставили на своей страничке ее поклонники.

Судя по всему, Лиза не просто старалась танцевать в ритм музыке, но и изображать то, что в ней услышала. Совершенно очевидно, что это был какой-то дух свободы и скачущая лошадка с развевающейся гривой.

Танцуя, девочка заодно следила и за своей тенью, стараясь, чтобы она тоже показывала что-то сюжетное.

Брат Елизаветы Гарри, по традиции, предпочел остаться в стороне. Мальчик сидел за режиссерским пультом, видимо, изображая работу звукооператора.