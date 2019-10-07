Лиза Галкина показала привязанность к цветочным ободкам

Лиза Галкина украсила свою очаровательную голову ободком с коралловыми цветами, которые подчеркивают яркий принт ее платья. Поверх него младшая дочь Пугачевой надела джинсовый тренч.

Это уже далеко не первое появление Лизы с модным аксессуаром в волосах. Раньше наследницу Примадонны замечали в сиренево-белом ободке по типу венка. Судя по всему, девочка обожает чувствовать себя настоящей лесной феей с цветами, вплетенными в локоны.

Кстати, сама Алла Борисовна не так давно тоже была замечена с цветочным ободком на голове. У 72-летней певицы он имел более солидный вид и цвет, это были стильные черные розы.

Напомним, ранее мы писали о главе звездного семейства Максиме Галкине, который в настоящее время гастролирует по России. Во время турне комика видели в одном из ресторанов в сопровождении симпатичной дамы.