Звездный стиль

Лиза Галкина показала привязанность к цветочным ободкам

Алла Борисовна тоже не прочь украсить голову модным аксессуаром.

Лиза Галкина показала привязанность к цветочным ободкам
Лиза Галкина. Фото Global look press /Anatoly Lomokhov

Лиза Галкина украсила свою очаровательную голову ободком с коралловыми цветами, которые подчеркивают яркий принт ее платья. Поверх него младшая дочь Пугачевой надела джинсовый тренч.

Это уже далеко не первое появление Лизы с модным аксессуаром в волосах. Раньше наследницу Примадонны замечали в сиренево-белом ободке по типу венка. Судя по всему, девочка обожает чувствовать себя настоящей лесной феей с цветами, вплетенными в локоны.

Кстати, сама Алла Борисовна не так давно тоже была замечена с цветочным ободком на голове. У 72-летней певицы он имел более солидный вид и цвет, это были стильные черные розы.

Напомним, ранее мы писали о главе звездного семейства Максиме Галкине, который в настоящее время гастролирует по России. Во время турне комика видели в одном из ресторанов в сопровождении симпатичной дамы.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваЕлизавета Галкиназвездный образЛиза Галкинамода и стиль
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лиза Галкина показала привязанность к цветочным ободкам
Интересно?
Поделись с друзьями: