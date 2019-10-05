Архивное видео: Лиза Галкина сделала папе массаж

На фанатской страничке дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачёвой Лизы Галкиной в Instagram появилось архивное видео. На кадрах записи девочка делает массаж своему любимому папе телеведущему и юмористу Максиму Галкину.

«Это массаж?» — спрашивает в начале видеозаписи яркая исполнительница и мама замечательного ребенка.

«Да. Пощипали, пощипали. Дорогие друзья, мальчики и девочки. Приезжайте ко мне в гости. Точка, точка, точка. Потом пришел еще раз дворник. Почесал, почесал», — рассказывает на записи Лиза Галкина и делает массаж своему отцу, который смирно сидит и наблюдает за процессом.

«Вот так вот. Новый элемент», — заявляет в конце видеозаписи известный юморист, когда Лиза Галкина начинает тереться об его спину пятой точкой.

Отметим, что Лиза и Гарри Галкины родились в звездной семье в 2013 году. Родители без ума от своих ребят. Они окружили их лаской и заботой. У Лизы и Гарри даже есть несколько своих фанатских страничек в социальных сетях.