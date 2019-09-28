Архивное видео: Лиза Галкина предстала в свадебном платье

На фанатской страничке в Instagram дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Лизы Галкиной появилось архивное видео. На кадрах можно увидеть, как девочка принимала участие в модном показе. Она стоит в ослепительном свадебном платье. Девочка улыбается многочисленным фотографам, которые делают снимки.

В какой-то момент они попросили девочку улыбнуться. В это время Лиза Галкина произнесла: «Сыр!» и на ее лице появилась ослепительная улыбка. Отметим, что рядом с девочкой стоят другие маленькие модели, но платье дочери Пугачевой и Галкина выделяется на их фоне.

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Напомним, что Лиза Галкина вместе со своим братиком Гарри родились в звездной семье Аллы Пугачёвой в 2013 году от суррогатной матери. С первых дней жизни родители окружили своих любимых детей заботой и лаской.

Надо сказать, что и Лиза, и Гарри рассудительны не по годам. Телеведущий Максим Галкин регулярно выкладывает в Сеть видео, на кадрах которого можно увидеть ее замечательных детей. Видеозаписи с ребятами собирают тысячи просмотров. У детей знаменитостей есть свои фанатские группы в соцсетях.