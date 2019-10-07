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Савельева в Израиле пришла на свадьбу падчерицы в «золотом» платье

На банкете экс-солистка группы «Фабрика» появилась в компании Кирилла Сафонова и семимесячного Леона.

Савельева в Израиле пришла на свадьбу падчерицы в «золотом» платье
Саша Савельева и Кирилл Сафонов (Фото: Globallookpress.com)

35-летняя Саша Савельева в Instagram поделилась первыми кадрами, которые были сделаны на свадьбе дочери Кирилла Сафонова. Вместе с мужем экс-солистка группы «Фабрика» вышла освежиться на балкон. Певица продемонстрировала свой вечерний туалет, примерив «золотое» платье с декольте и разрезом до середины бедра. Образ знаменитости дополнили черные босоножки и серьги-подвески. Возлюбленный Саши отдал предпочтение классическому черному костюму и белой сорочке.

Примечательно, что на свадьбу к 24-летней Анастасии супруги взяли с собой и ее маленького братика Леона. Для семимесячного малыша это путешествие в Израиль стало первым значимым. Ни для кого не секрет, что Саша близко общается со своей падчерицей. Супруга Сафонова старше его дочери всего на одиннадцать лет.

«Выдавать замуж — занятие приятное!!» — отметила Савельева.

Продефилировав в кадре в компании Кирилла, певица наградила мужа поцелуем, не став скрывать на публике своих чувств к возлюбленному. Напомним, что артистка вышла замуж еще в 2010 году, однако стать мамой ей удалось только спустя девять лет.

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дети звездЗвездные детиКирилл СафоновСаша Савельева
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Савельева в Израиле пришла на свадьбу падчерицы в «золотом» платье
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