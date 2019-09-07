У сына Сафонова и Савельевой начали резаться зубы

Актер Кирилл Сафонов в Instagram поделился последними новостями о воспитании своего сына. Напомним, что Леон родился в марте нынешнего года от певицы Саши Савельевой, которая получила широкую известность, когда выступала в музыкальном коллективе «Фабрика».

«Подняться в небо — вот работа. Уложить спать ребенка с режущимися зубами — вот это труд!» — заявил Кирилл Сафонов.

Отметим, что не так давно Саша Савельева объявила, что возвращается на сцену. Она полностью восстановилась после родов. Причем теперь она будет выступать отдельно от «Фабрики». Артистка решила строить сольную карьеру. Первое время звезда планирует выступать на корпоративах и закрытых вечеринках.

Для исполнительницы Леон первый ребенок. А вот у Кирилла Сафонова есть дочь от первого брака. Ранее актер публиковал фотографию, на которой его наследница Анастасия, которой сейчас 24 года, заботится о малыше. Надо сказать, что дочь Сафонова много времени проводит в Америке, где проживает в последние годы.