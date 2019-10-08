Падчерица Савельевой получила в подарок от мужа бриллиантовое кольцо

Свадьба 24-летней Анастасии состоялась в Израиле. На торжестве в качестве почетных гостей присутствовали близкие друзья девушки и ее отец. Примечательно, что на банкет наследница Кирилла Сафонова пригласила свою мачеху — 35-летнюю Сашу Савельеву. Экс-солистка группы «Фабрика» выбрала для торжества золотое платье на бретельках и разрезом до середины бедра. Отец невесты отдал предпочтение лаконичному классическому костюму и белой сорочке.

Уже после свадьбы на личной страничке в Instagram падчерица Савельевой показала, какой подарок преподнес ей новоиспеченный муж — ирландский бизнесмен Стивен Мерфи. Зять Кирилла Сафонова подарил его дочери бриллиантовое кольцо. Сама Анастасия осталась довольна новым украшением.

«Этим утром рука была тяжелее обычного!» — отметила падчерица Савельевой.

Торжество молодожены решили устроить в Тель-Авиве. Невеста не стала публиковала в Instagram свадебные кадры, отказавшись от любительских снимков. Примечательно, что мачеха Анастасии все-таки опубликовала видеоролик с праздника, однако для этого певице пришлось выйти на балкон. Таким образом, в кадр попал только супруг исполнительницы Кирилл Сафонов.

Дочка актера уже много лет живет в Штатах. Анастасия сама зарабатывает деньги, снимаясь для глянцевых журналов, и не нуждается в финансовой поддержке. Сафонов гордится самостоятельной наследницей, которой удалось вырасти абсолютно самодостаточной девушкой. К слову, в Тель-Авив Кирилл и Саша прилетели вместе с семимесячным сыном Леоном. Звездные родители не захотели оставить малыша в Москве на попечение бабушки.