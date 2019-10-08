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«Как давно это было»: Навка поделилась архивным фото с Владимиром Путиным

В кадр также попал коллега фигуристки Евгений Плющенко. Некоторые поклонники поразились тому, какими юными были спортсмены, когда встретились с президентом РФ.

«Как давно это было»: Навка поделилась архивным фото с Владимиром Путиным
Татьяна Навка. фото: globallookpress.com

Владимир Путин 7 октября отпраздновал свой день рождения. Президенту России исполнилось 67 лет. С этой датой его поздравили многие звезды российского шоу-бизнеса. Певица Валерия поделилась снимком с Владимиром Владимировичем, а муж артистки Иосиф Пригожин назвал именинника «примером для подражания» и «личностью планетарного масштаба». Татьяна Навка тоже присоединилась к поздравлениям.

Ближе к вечеру фигуристка опубликовала в соцсети архивное фото, на котором она запечатлена в молодости в Кремле. Рядом с ней стоял Путин в классическом костюме. В кадр также попал Евгений Плющенко.

«Как давно это было! С днём рождения, наш дорогой президент!» — написала супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ.

Некоторые поклонники поразились тому, какими юными Навка и Плющенко запечатлены на снимке. «Какие вы тут молоденькие, как время быстро летит», «Классная фотка!», «Время летит неумолимо! Как молоды все были, полны сил!», «Не изменились вы и Владимир Владимирович», «Татьяна на фото — копия Надюшка, Евгений — Гномыч Гномыч», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что президент накануне дня рождения отправился в сибирские горы. Он побывал в походе у истоков Енисея. Компанию Путину составил министр обороны Сергей Шойгу. Они преодолели много километров пешком, а также на вездеходах. А потом президент провел время со своей семьей. 

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Тэги:

архивные фото звездВладимир ПутинЕвгений ПлющенкоТатьяна Навка
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«Как давно это было»: Навка поделилась архивным фото с Владимиром Путиным
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