Путин поднял зарплату себе и Медведеву

В день рождения Владимира Путина стало известно, что размер его заработной платы, а также зарплаты главы российского правительства Дмитрия Медведева, с 1 октября 2019 года увеличился на 4,3%. На столько же подросли зарплаты руководителей Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генпрокуратуры, СК РФ, секретаря Совбеза, первого зампреда правительства, председателя ЦИК, его заместителя и секретаря, а также уполномоченного по правам человека.

О том, с чем связано это повышение, журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это была плановая индексация. Она производится для обеспечения социальных гарантий.

Как сообщает РИА Новости, соответствующий указ за номером 481 был подписан Путиным 7 октября и называется «О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации».

Напомним, президенту России 7 сентября исполнилось 67 лет. Глава государства провел этот день в походе по сибирским горам, у истоков Енисея. Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу Путин собирал в тайге грибы и шишки, катался на вездеходах и любовался красивыми видами. А в адрес именинника, тем временем, сыпались поздравления, некоторые из них опубликованы на нашем портале.