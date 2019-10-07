Как Пригожин, Емельяненко и другие звезды поздравили Путина с днем рождения

В понедельник, 7 октября, в день рождения президента России, корреспонденты портала Teleprogramma.pro побеседовали с известными людьми, которые так или иначе пересекались с Владимиром Путиным.

Президент России Владимир Путин был и остается одной из самых влиятельных мировых фигур. Мы узнали мнение российских звезд о главе нашего государства и о том, что бы они могли ему пожелать.

Иосиф Пригожин, шоумен и продюсер

«Ну, начнем с того, что я за всю свою человеческую жизнь подобных людей не встречал. Он живет по принципу, как когда-то говорила Майя Плисецкая «Никогда истинное величие не опустится до высокомерия». Он, безусловно, является личностью планетарного масштаба как политик. И на политической арене таких тяжеловесов нет. Я могу его сравнить разве что как последователя Генри Киссинджера, Жака Ширака, Евгения Максимовича Примакова. Вы знаете, в какую страну мира ни приезжаешь, безусловно к нему относятся с уважением. Потому что это не просто там мужчина, а человек, который способен держать удар, держать свое слово, ценить и уважать свое прошлое и настоящее», — сказал Пригожин.

На вопрос о том, мечтал бы он иметь такого друга, продюсер утвердительно:

«Мечтаю иметь друга, который не предает ни своего прошлого, ни своих друзей – никого. Просто вот он такой настоящий. Во всех смыслах этого слова. В нем нет даже доли пафоса, даже намека на него нет. То есть, он ведет себя как обычный человек, обладающий определенными знаниями, влиянием мировым и при этом остается нормальным земным человеком. И это очень важно, потому что сегодня приземленных людей очень мало. Я про него говорить могу много. В каких-то вещах он для меня и вовсе пример для подражания».

Также мы спросили, не приходилось ли Пригожину обращаться за помощью к Путину.

«Ну, обращаться за помощью к человеку такого калибра с моей стороны было бы глупо. Я самодостаточный парень и стараюсь не лезть в те котлы, где могу свариться. У человека такого калибра очень много государственных дел и очень много дел в принципе. Даже у меня их немало – а по сравнению с Путиным я маленький человек. У меня занятость – 24/7. А у него – я даже не представляю. И даже если бы я имел доступ, было бы глупо идти к нему со своими проблемами. У нас были встречи на разных праздниках и церемониях. И вот те короткие минуты рукопожатий, когда смотришь в глаза и видишь перед собой глубоко душевного и сентиментального человека – они бесценны. Я уверен, что если бы все зависело только от него – мы бы жили в совершенно другой стране. Я считаю, что Путин – это символ России. За такого президента на международном Олимпе не стыдно».

Александр Елин, поэт, автор песни «Такого, как Путин»

«Песня, которую я написал, сыграла в моей судьбе довольно смешную роль. Все в меня тычут пальцем и говорят: «Ха! Это вот этот парень, который написал вот ту фигню!» То, что песня стала популярной – она и задумана была для того, чтобы стать популярной. Она написана по всем законам музыкальной науки и ни ФСБ не придерется, ни правая либеральная общественность. С другой стороны, познакомиться лично нам так и не удалось, хоть Путин и собирался встретиться с группой после того, как вернется в Москву, закончив свои великие дела. Но вернулся и не встретился. Понятно, что у главы государства, не хватает времени ни на что. Видно, что у него усталые глаза и я чисто по-человечески ему сочувствую. Поэтому пожелаю ему счастья, здоровья и хорошего отдыха».

Александр Емельяненко, российский боец смешанных единоборств, многократный чемпион мира

«Два года назад я написал стих о Путине. А вот реакции не было. Но я и не ждал никакой реакции. Я просто рад, что у нас такой президент. Он абсолютно хороший человек во всех отношениях. А то, что возникают какие-то недопонимания общества – это потому что у нас само общество не понимает, как оно живет и где находится. Люди требуют чего-то от власти, а сами ничего не знают и не умеют. Они не понимают, что мы живем в самое лучшее время за всю историю существования государства. И оно все выправляется и выправляется. Просто людям непонятны те правила, которые установлены против нас на мировой арене. Все хотят занять какое-то значимое место, но образования и умений нет, прыгают со словами: «Да на месте разберемся!» Есть такой гражданин в «Нашей Раше», который сидит у телевизора и на все имеет свое компетентное мнение…».

Мы поинтересовались у Емельяненко, приходилось ли ему пересекаться с президентом в жизни.

«Да, после боев по смешанным единоборствам, которые проходили в Санкт-Петербурге, Владимир Владимирович пригласил нескольких спортсменов к себе на ужин. Я был в их числе. Для меня было большой честью посидеть за одним столом с президентом. Помню свое душевное состояние после этого ужина – оно было прекрасным, я был одухотворен. Даже словами не описать. Человек наполняется такой радостью, умиротворением».

Не обошлось и без пожелания в день рождения:

«Я бы пожелал ему терпения. Я просто представляю, сколько ему всего приходится терпеть, сколько носить вот этого непонимания. Я бы пожелал через него умиротворения и понимания всему народу. Чтобы каждый занимался своим делом и не лез дальше того, к чему он способен и занимал то место в жизни, какое он занимает. Ну, а президенту нашему всех благ человеческих, благодати божьей и низкий поклон его почившим родителям, которые вырастили и воспитали такого сына».

Коллектив портала Teleprogramma.pro присоединяется к поздравлениям и добрым пожеланиям президенту!