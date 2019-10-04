Пресс-секретарь Путина рассказал о планах президента на день рождения

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, чем займется глава страны в день своего рождения. Буквально через 3 дня, 7 октября, политик отметит 67-летие. В этот день, анонсировал Песков, президент намерен отвлечься от работы и провести время в кругу друзей и близких. Не исключено, что политик отправится на природу, пока тому способствует погода.

«Он проведет его на природе. С родными и близкими», — передает слова Дмитрия Пескова ТАСС.

Отметим, что в день своего рождения Владимир Путин редко бывает свободен от рабочих задач. Два года назад президент проводил совещание Совбеза в Сочи. Кроме того, в этот день Владимиру Владимировичу звонят руководители других стран и поздравляют его с праздником. Некоторые коллеги Путина не ограничиваются поздравлениями, но и дарят подарки – среди наиболее часто встречающихся значатся породистые собаки, нагрудные значки и галстуки. В этот раз молдавский президент Игорь Додон преподнесет Владимиру Владимировичу бочку собственноручно сваренного вина.