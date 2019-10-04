НОВОСТИ

Пресс-секретарь Путина рассказал о планах президента на день рождения

7 октября политический лидер отметит 67-летие.

Пресс-секретарь Путина рассказал о планах президента на день рождения
Владимир Путин/Фото: https://www.instagram.com/p/B2JcOtZlyUy/

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, чем займется глава страны в день своего рождения. Буквально через 3 дня, 7 октября, политик отметит 67-летие. В этот день, анонсировал Песков, президент намерен отвлечься от работы и провести время в кругу друзей и близких. Не исключено, что политик отправится на природу, пока тому способствует погода.

«Он проведет его на природе. С родными и близкими», — передает слова Дмитрия Пескова ТАСС.

Отметим, что в день своего рождения Владимир Путин редко бывает свободен от рабочих задач. Два года назад президент проводил совещание Совбеза в Сочи. Кроме того, в этот день Владимиру Владимировичу звонят руководители других стран и поздравляют его с праздником. Некоторые коллеги Путина не ограничиваются поздравлениями, но и дарят подарки – среди наиболее часто встречающихся значатся породистые собаки, нагрудные значки и галстуки. В этот раз молдавский президент Игорь Додон преподнесет Владимиру Владимировичу бочку собственноручно сваренного вина.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Владимир Путиндень рожденияДмитрий ПесковПутинПутину 67
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пресс-секретарь Путина рассказал о планах президента на день рождения
Интересно?
Поделись с друзьями: