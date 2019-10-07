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«Дорогой наш!»: Валерия обратилась к Путину в день его рождения

Президенту России исполнилось 67 лет.

«Дорогой наш!»: Валерия обратилась к Путину в день его рождения
Валерия. Фото: КП /Наталья Афанасьева

Певица Валерия поздравила президента России Владимира Путина с днем рождения. Главе государства 7 октября исполнилось 67 лет.

«Уважаемый Владимир Владимирович! С днем рождения Вас, дорогой наш Президент!» — написала звезда на своей страничке в Instagram.

В конце своего послания певица поставила восемь восклицательных знаков. Фолловеры Валерии присоединились к поздравлениям, а один из них заметил, что на фото она неправильно держит бокал, в отличии от Владимира Владимировича.

Напомним, ранее муж Валерии Иосиф Пригожин назвал Путина в интервью Teleprogramma.pro «примером для подражания»  и «личностью планетароного масштаба». А 5 октября он поздравил в блоге главу Чечни Рамзана Кадырова, которому исполнилось 42 года.  

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ВалерияВалерия и Иосиф ПригожинИосиф Пригожинпевица ВалерияПутин
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«Дорогой наш!»: Валерия обратилась к Путину в день его рождения
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