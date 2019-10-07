«Чудесный вечер»: Навка повеселилась с мужем на вечеринке у подруги

Татьяна Навка счастлива в браке с Дмитрием Песковым, но снимки с ним публикует редко. Фигуристка предпочитает делиться успехами своих наследниц. Так ее старшая дочь Александра Жулина учится в МГИМО, а Надежда не так давно выиграла очередные соревнования по фигурному катанию. Однако накануне спортсменка вышла в свет с мужем. Они посетили вечеринку, устроенную в ресторане по случаю дня рождения компании «La Maree». Эту организацию возглавляет подруга знаменитости, Светлана Ермолова.

В соцсети фигуристка предпочла поделиться лишь одним снимком с мероприятия. В кадре она позирует в объемной серебристой куртке с белыми вставками. К ней прижался и обнял Песков, облаченный в бардовое поло и черный пиджак. Он также дружески приобнял хозяйку вечера Ермолову.

«Чудесный вечер!!! Спасибо тебе моя волшебница Светлана! Не люблю пустословить, но ты человечище с большой буквы! И это проверено годами», — написала Навка.

Поклонники восхитились идиллией, которая царит между влюбленными. «Если в сердце живет любовь», «Татьяна! Прелесть, умница, красавица», «Видно, что муж любит»,«Прекрасная пара», «Какое нежное фото», «Так редко вас видим вместе. Счастливые», «Ваш муж вас обожает», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что также на вечеринке появились и другие звезды: супруги Юдашкины и певица Алсу. Все они поздравили Ермолову с таким знаменательным событием. В конце вечера девушка даже зажигательно станцевала. Тем самым она показала, как сильно ей понравился проведенный с друзьями вечер.

А вам нравится эта супружеская пара?