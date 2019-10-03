После неудач в спорте старшая дочь Навки пробует писать музыку и песни

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Татьяна Навка в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала об увлечениях своей девятнадцатилетней дочери Александры Жулиной. Девушка до пятнадцати лет профессионально занималась большим теннисом.

«В силу некоторых обстоятельств с большим спортом дочери пришлось закончить. У нее какое-то время была депрессия, что она не состоялась в спорте. Позже Саша вдруг поняла, что она прирожденный математик. Этот предмет дается ей легче всего. За три года ей удалось наверстать всю школьную программу. Из-за постоянных тренировок она отставала. Дочь поступила в МГИМО», — отметила Навка.

Как сказала фигуристка, в последнее время у дочери новое увлечение. Она пробует писать песни и музыку.

«Я очень рада за нее. Хотя всегда говорю, что писать песни и музыку — занятие непростое. Надо иметь мозги. Сейчас Саша уже не скучает по большому спорту», — заметила Татьяна Навка.