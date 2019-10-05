Дочь Пескова и Навки вновь стала чемпионкой

Младшая наследница фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Надя одержала очередную победу в спортивных соревнованиях. Состязания среди детей по фигурному катанию проходили в долгопруднинском спортивном комплексе.

Радостным известием поделилась мать 5-летней спортсменки Татьяна Навка.

«Мой ангел уверенно делает успехи в фигурном катании! Яблоко от яблони!» — написала она в своем блоге.

Впервые Надя вышла на лед в два года, после чего победы стали верными спутниками юной спортсменки. Помимо спортивных достижений, девочка также обладает артистическим талантом, принимая участие в ледовых шоу своей матери. Известно, что в декабре этого года Надя дебютирует в музыкальном спектакле «Спящая красавица».

Главную роль в нем исполнит фигуристка Алина Зигитова. А вот кого сыграет Татьяна Навка — пока неизвестно, жена Пескова решила сохранить интригу. Единственное, что сочла нужным сообщить артистка — это будет добрый положительный персонаж.