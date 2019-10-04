Алсу призналась, что отец помог ей связями в карьере

Алсу с юных лет стала артисткой. Так вышло, что и ее 11-летняя дочь Микелла очень полюбила сцену. Девочка изучает несколько языков, занимается музыкой и вокалом. Она участвовала в шоу «Голос. Дети», где победила, но потом результаты голосования были аннулированы из-за выявленных нарушений. В итоге все финалисты проекта были объявлены победителями. О том, как проходили соревнования девочка рассказала в шоу «Пятница с Региной».

Мама Микеллы тоже поделилась своими эмоциями. «Не легкое время, скажем так, для меня было. Я жила этим. Я полностью с утра и до вечера с Микеллой, как на работу, шли на репетиции», — вспомнила артистка. «Честно, мне кажется, что они все очень повзрослели за этот проект. Я смотрю на Микеллу и вижу, что она очень повзрослела», — отметила Алсу.

А дочь звезда рассказала, что столкнулась с популярностью, что стало для нее неожиданностью. Когда у девочки впервые попросили автограф, то она растерялась. Алсу не стала скрывать, что ей очень было приятно, когда этим летом на конкурсе «Новая волна» поклонники подбежали к ее дочери, а не к ней.

«Я даже прослезилась. Мы пришли на репетицию и к ней подбежали десять детей и все хотели с ней сфотографироваться. У меня были слезы счастья, я достала телефон и стала снимать», — поведала певица.

Микелла в свою очередь призналась, что в школе ее поддерживали не все, но ей все равно очень приятно, когда к ней проявляют интерес. Ведущая Регина Тодоренко поинтересовалась у Алсу, как она помогает дочери справиться с популярностью.

«Детскому хрупкому организму сложнее это все переварить. Как-то пережить. Я еще сужу по своему опыту. Я начинала рано, была ребенком — 15 лет. Сейчас дети более взрослые, не по годам. А тогда я была абсолютным ребенком. Вокруг меня была такая команда, которую создал мой папа, и меня оберегали от этого негатива», — поделилась артистка.

Она добавила, что во многом есть заслуга ее родителей, в том числе, они ее правильно воспитали, поэтому Алсу не была подвержена звездной болезни. Теперь певица много разговаривает со своими детьми. Она отметила, что так делает и ее муж. Звезда уверена, что все запрещать наследникам нельзя. При этом она не хочет, чтобы дочь сделала татуировку, хотя Микелла о ней мечтает, о чем призналась на шоу Тодоренко.

Алсу не стала отговаривать других родителей отдавать детей в шоу «Голос». При этом нужно отталкиваться от желаний ребенка, а не от своих амбиций, считает певица. Она не стала скрывать, что долго думала и советовалась с профессионалами перед тем, как позволить дочери участвовать в проекте.