Навка вспомнила свою работу в кино с Александром Абдуловым

Фигуристка Татьяна Навка в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о своей работе в кино. В 2007 году она снималась в роли фигуристки в картине «Лузер». Режиссером был Александр Абдулов.

«Это была последняя работа в кино Александра Абдулова. Мы провели вместе всего одну съемочную ночь, но мне хватило, чтобы понять, насколько это талантливый человек. Съемки проходили на Красной площади. Была зима, холодно очень. Но это не была роль актрисы в ее типичном понимании. Я просто каталась и делала свое дело», — рассказала Татьяна Навка.

Как она отметила, доснимали фильм уже после смерти Абдулова, который ушел из жизни в начале 2008 года. Причиной смерти стал рак легкого. Весь материал был смонтирован, и картина увидела свет чуть позже.

Фигуристка отметила, что если ей предложат в будущем интересную роль, то она, конечно, согласится. Кстати, не так давно ее хотели задействовать в картине Светланы Дружининой «Гардемарины». Но сроки съемок совпали с ее гастрольным графиком.