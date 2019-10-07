Пригожин не решился пожаловаться Путину на свои проблемы

По мнению продюсера, это попросту глупо, ведь у президента огромное количество куда более важных дел.

В день рождения Владимира Путина (президенту России 7 октября исполняется 67 лет) продюсер Иосиф Пригожин поспешил вспомнить обо всех встречах с политическим лидером. Супруг певицы Валерии рассказал Teleprogramma.pro, что неоднократно пересекался с политиком на разных встречах и мероприятиях. Мужчины приветствовали друг друга рукопожатиями. Пригожин признался, что в такие моменты он смотрел в глаза президента и понимал – Владимир Путин глубоко душевный и сентиментальный человек.

Продюсер отметил, что за всю жизнь не встречал подобного масштаба личностей, как Владимир Путин. По его мнению, политик является реальной мировой фигурой.

«Это не просто там мужчина, а человек, который способен держать удар, держать свое слово, ценить и уважать свое прошлое и настоящее», — подчеркнул Пригожин.

больше по теме Путин отказался брать у Расторгуева сто долларов Президент подарил музыканту на юбилей кортик, а тот попытался расплатиться за него.

Музыкальный деятель отметил, что хоть и знаком с Путиным лично, никогда не смог бы обратиться к тому за помощью, ведь у президента, он уверен, очень много дел.

«Даже у меня их немало – а по сравнению с Путиным я — маленький человек. У меня занятость – 24/7. А у него – я даже не представляю. И даже если бы я имел доступ, было бы глупо идти к нему со своими проблемами», — резюмировал он.