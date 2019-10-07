Покоритель вершин: Владимир Путин отметил день рождения в горах

Владимиру Путину 7 октября исполнилось 67 лет. По традиции в честь своего дня рождения президент отправился в сибирские горы. На сей раз глава государства пошел в поход по вершинам у истоков Енисея, сообщает «КП».

В качестве компаньона Владимир Владимирович пригласил министра обороны Сергея Шойгу. Первые лица государства в походной одежде преодолевали километры по труднодоступной горной местности, периодически пересаживаясь на вездеходы.

По дороге президент и министр собирали кедровые шишки и грибы. Шойгу выкопал кустик с брусникой, намереваясь посадить в Подмосковье. Правда, сопровождающие министра и президента усомнились, что куст приживется из-за отличия в климате Сибири и средней полосы России.

Подробности путешествия можно увидеть на официальном видео Кремля.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, свой день рождения Путин планирует провести со своей семьей и друзьями.