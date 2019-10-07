Путин отказался брать у Расторгуева сто долларов

Президент подарил музыканту на юбилей кортик, а тот попытался расплатиться за него.

Николай Расторгуев вручил президенту страны Владимиру Путину сто долларов, чтобы не поругаться с ним. О неловкой ситуации музыкант рассказал в день рождения политического лидера – 7 октября Путину исполняется 67. Расторгуев вспомнил, что не так давно давал гала-концерт в Кремле. После выступления солист группы «Любэ» спрятался в гримерной и начал переодеваться в домашнее, как вдруг к нему подошел офицер ФСО. Строгий мужчина заявил, что Николая ожидает сам президент.

Когда артист вошел в зал, Владимир Владимирович преподнес ему на юбилей кортик. В тот же момент Расторгуев вспомнил примету: чтобы не поссориться с дарителем, за оружие ему нужно «заплатить» любой валютой. Монеты небольшого номинала у Николая в кармане не было, поэтому он протянул президенту 100 долларов.

«Я ему протягиваю. Ну, шутка такая. Он среагировал нормально. Но деньги не взял», — рассказал лидер «Любэ» телеканалу НТВ в передаче«Новые русские сенсации».

Напомним, 7 октября президент отмечает день рождения. Провести эту дату Путин планирует с семьей на природе, констатировал пресс-секретарь Дмитрий Песков.