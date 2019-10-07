«Самый умный футболист»: Дмитрий Тарасов оригинально поздравил президента

Не став размениваться на мелочи, спортсмен представил, что Владимир Путин носит его изображение на груди.

Футболист Дмитрий Тарасов присоединился к звездам, которые 7 октября поздравили президента России с днем рождения.

«Желаю здоровья и много терпения для дальнейшего преображения нашей страны», — написал спортсмен в Instagram, выложив два снимка.

На одном Тарасов красуется в майке «Самый вежливый президент» на футбольном поле, на другом — Владимир Путин сидит в белом кимоно с изображением Дмитрия и подписью: «Самый умный футболист».

Добавим, что минувшим летом Тарасов покинул московский клуб «Локомотив» в связи с окончанием контракта, но новую команду так себе и не нашел. Сейчас Дмитрий привлекает к себе не спортивными достижениями, а личной жизнью, которая бурлит похлеще, чем у других отечественных футболистов. После скандального расставания с телеведущей Ольгой Бузовой он женился на модели Анастасии Костенко, и сейчас они ждут уже второго ребенка. Бузова же, страдая от разрыва с супругом, запела. Трагедия в личной жизни сделала ее песни невероятно популярными, и теперь звезда колесит по стране с аншлаговыми концертами.

Вы тоже думаете, что Дмитрий Тарасов — самый умный футболист в России?