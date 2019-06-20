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Дмитрий Тарасов остался без работы в «Локомотиве»

Полузащитник не продлил контракт с родным футбольным клубом.

Дмитрий Тарасов остался без работы в «Локомотиве»
Дмитрий Тарасов покидает "Локомотив". Фото: globallookpress.com

Полузащитник Дмитрий Тарасов играет за московский «Локомотив» вот уже девять лет, за это время он отыграл порядка двух сотен матчей. Но теперь 32-летний спортсмен уходит из родного футбольного клуба.

Контракт Тарасова завершается совсем скоро, 30 июня. Как рассказал главный тренер команды Юрий Семин, футболист принял решение не продлять этот договор, он не появится на сборах и уже ищет другой клуб. Наставник поблагодарил Дмитрия за сотрудничество с «Локомотивом».

«Он молодец, я его уважаю как профессионала», – цитирует Семина агентство ТАСС.

Причина, по которой полузащитник уходит, не сообщается. Всего год назад, в очередной раз продлевая контракт, Тарасов отмечал, что клуб стал для него настоящим домом, а другие игроки – семьей, благодаря которой он сумел добиться больших успехов. Напомним, в составе железнодорожников спортсмен трижды получил Кубок России и стал победителем чемпионата страны.

Тарасов сотрудничал с футбольным клубом с 2010 года. Фото: globallookpress.com

Впрочем, бывшего мужа Ольги Бузовой окончание сотрудничества с клубом не расстраивает. Как сообщал портал teleprogramma.pro, Дмитрий и его избранница Анастасия Костенко побывали в Турции, а затем отправились на отдых в Италию. На снимках из отпуска пара выглядит абсолютно счастливой.

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Тэги:

«Локомотив»Дмитрий ТарасовДмитрий Тарасов и Анастасия Костенко

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Дмитрий Тарасов остался без работы в «Локомотиве»
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