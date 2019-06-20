Дмитрий Тарасов остался без работы в «Локомотиве»

Полузащитник Дмитрий Тарасов играет за московский «Локомотив» вот уже девять лет, за это время он отыграл порядка двух сотен матчей. Но теперь 32-летний спортсмен уходит из родного футбольного клуба.

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Контракт Тарасова завершается совсем скоро, 30 июня. Как рассказал главный тренер команды Юрий Семин, футболист принял решение не продлять этот договор, он не появится на сборах и уже ищет другой клуб. Наставник поблагодарил Дмитрия за сотрудничество с «Локомотивом».

«Он молодец, я его уважаю как профессионала», – цитирует Семина агентство ТАСС.

Причина, по которой полузащитник уходит, не сообщается. Всего год назад, в очередной раз продлевая контракт, Тарасов отмечал, что клуб стал для него настоящим домом, а другие игроки – семьей, благодаря которой он сумел добиться больших успехов. Напомним, в составе железнодорожников спортсмен трижды получил Кубок России и стал победителем чемпионата страны.

Впрочем, бывшего мужа Ольги Бузовой окончание сотрудничества с клубом не расстраивает. Как сообщал портал teleprogramma.pro, Дмитрий и его избранница Анастасия Костенко побывали в Турции, а затем отправились на отдых в Италию. На снимках из отпуска пара выглядит абсолютно счастливой.