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«Смотрю на него и иду за ним»: жена Тарасова рассказала об иерархии в семье

Третья супруга известного футболиста готовится подарить ему второго ребенка.

«Смотрю на него и иду за ним»: жена Тарасова рассказала об иерархии в семье
Анастасия Тарасова восхищается своим мужем. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Беременная вторым ребенком супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия опубликовала в Instagram новое совместное фото с мужем. Пара сфотографировалась на 11-ый «айфон», при этом спортсмен смотрит в гаджет, а его благоверная — на него самого.

«Так и в жизни: любимый смотрит куда нас вести, а я смотрю на него и иду за ним», — подписала снимок Анастасия.

Поклонницы звездной пары в комментариях восхитились красотой супругов и правильностью этих слов, хотя некоторые отметили, что на такого мужа действительно нужно постоянно смотреть, чтобы он не ушел к другой красавице. Напомним, в подписчиках у Тарасовых до сих пор сидит в множество хейтеров, которые не могут простить развод футболиста с Ольгой Бузовой. Такие называют Анастасию Тарасову (в девичестве Костенко) не иначе как разлучницей и предрекают ей ту же печальную судьбу, что и у скандальной телеведущей, которая, напомним, запела после разрыва с супругом и тем самым обеспечила себе новый взлет в карьере.

Вы тоже считаете, что жена всегда должна следовать за своим мужем?

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«Смотрю на него и иду за ним»: жена Тарасова рассказала об иерархии в семье
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