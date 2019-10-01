ЗВЕЗДЫ

Костенко не собирается останавливаться на двух детях

Сейчас жена футболиста беременна.

Костенко не собирается останавливаться на двух детях
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. фото: instagram.com/kostenko.94/

Пока Ольга Бузова пытается обрести новую любовь, ее бывший муж Дмитрий Тарасов счастлив в браке с моделью Анастасией Костенко. У влюбленных спустя полгода после свадьбы родилась дочь Милана, а не так давно девушка перестала скрывать, что беременна во второй раз. Пол будущего малыша родители уже знают, но предпочитают хранить эту информацию в тайне. Пока избранница Тарасова дает советы молодым мамам и покупает стильные обновки для подрастающей наследницы.

На днях Костенко решила пообщаться с поклонниками и ответить на все их вопросы. Так она призналась, что супруг первым узнал о ее интересном положении. «Отреагировал очень даже оперативно, почувствовал раньше всех (меня, теста, УЗИ, ХГЧ)», — отметила девушка. Также она заверила, что не боится вновь стать мамой. Более того, она хочет большую семью.

«Мы ничего не боимся. Нашей любви хватит на 3, а то и на 4», — заявила Анастасия.

Во время первой беременности она почти не поправилась. Поклонники поинтересовались, как ей это удалось. Жена Тарасова уверена, что свое дело сделала генетика, также она не увеличивала порции еды в два раза. Девушка уверена, что ее увлечение танцами тоже сыграло роль. К слову, пока Костенко обходится почти без помощи няни. По ее словам, они вызывают бебиситтера, только когда отправляются на свидание или уезжают по делам. В остальное время родители подменяют друг друга.

фото: instagram.com/kostenko.94/

«Отлично видно, какая у нас нежная и купающаяся в любви доченька», — отметила Анастасия. Пока точную дату родов девушка не озвучивает. Живот у модели небольшой, так что можно предположить, что ребенок появится на свет в середине зимы, а может и в первых месяцах следующего года.

А у вас в семье сколько детей?

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Анастасия Костенкобеременность и родыДмитрий ТарасовЗвездные дети
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Костенко не собирается останавливаться на двух детях
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