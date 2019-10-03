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Бузова предложила спросить у Тарасова о чувствах к ней

Ольга отметила, что хотела бы знать, что именно чувствует Дмитрий Тарасов, регулярно натыкаясь на упоминания о ней в социальных сетях.

Бузова предложила спросить у Тарасова о чувствах к ней
Ольга Бузова/Фото: https://www.instagram.com/p/B2mUEBnIj3r/

Ольга Бузова призналась, что больше не испытывает чувств к Дмитрию Тарасову. Звезда рассказала, что рассталась с супругом более трех лет назад. С тех пор жизнь развела бывших возлюбленных по разным сторонам. Сейчас Ольга с уверенностью может сказать, что она отпустила супруга и желает ему исключительно добра.

«Я не могу сказать, что я что-то чувствую к нему. На сегодняшний момент так. Я занимаюсь своей жизнью, не слежу за его жизнью уже давно. Я простила и отпустила его», — разоткровенничалась Ольга с участниками передачи «Вопросы взрослым».

Чуть позже певица предложила присутствующим в зале детям самим узнать у Дмитрия, что чувствует он, когда регулярно видит ее в телевизоре или в интернете.

«Вы лучше ему задайте вопрос – что он испытывает, когда видит меня не только в социальных сетях, а в каждом утюге, в каждой программе», — озвучила желание Ольга.

3 октября Ольга Бузова появилась в программе Екатерины Варнавы «Вопросы взрослым». Теледива стала третьей героиней выпусков, до этого на вопросы детей отвечали сама Варнава и член жюри шоу «Танцы» Мигель.

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Бузова предложила спросить у Тарасова о чувствах к ней
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