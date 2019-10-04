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Звезда «Клона» Джованна Антонелли помолодела на 10 лет с новым цветом волос

Исполнительница роли Жади в бразильской новелле «Клон» предстала в смелом образе.

Звезда «Клона» Джованна Антонелли помолодела на 10 лет с новым цветом волос
Джованна Антонелли. фото: instagram.com/giovannaantonelli/

Джованна Антонелли теперь ассоциируется у российских зрителей сериала «Клон» с ее персонажем Жади. Сама актриса давно снимается в новых проектах и даже успела создать семью. При этом за минувшие 17 лет, которые прошли с момента съемок знаменитой картины, девушка почти не изменилась. Она любит играть с цветом волос. Некоторое время артистка ходила с модным окрашиванием омбре, но в итоге осенью вернулась к прежнему, шоколадному, цвету волос.

Вернувшись к привычному имиджу, Антонелли снялась в модной фотосессии. Она предстала на снимках в белоснежном комбинезоне с глубоким декольте почти до пупка. Визажисты сделали актрисе макияж с акцентом на глаза, а ее темным волосам сделали мокрую укладку. Поклонники восхитились внешностью Джованны. Они заявили, что она даже помолодела с новым цветом волос.

«Ты прекрасна и молода», «Как помолодела. Словно минус 10 лет», «Любимая Жади с благородным цветом волос», «Ты такая необычная и женственная», «Вот это наряд», «Всегда яркая и стильная», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Антонелли не боится представать перед публикой без макияжа. Недавно 43-летняя звезда даже показала свои морщинки на лице. Также актриса обладает стройной фигурой, которую любит подчеркивать стильными образами. Добавим, что уже десять лет она живет с режиссером Леонардо Ногейрой. Джованна родила от него дочек-близняшек Антонию и Софию, но свадьбу влюбленные пока не сыграли.

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Джованна АнтонеллиЗвездный стильмодная фотосессияновый имидж
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Звезда «Клона» Джованна Антонелли помолодела на 10 лет с новым цветом волос
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