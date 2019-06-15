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Водная романтика: Джованна Антонелли опубликовала фото с возлюбленным

Звезда «Клона» редко приоткрывает завесу своей личной жизни, но иногда все же делает исключения.

Водная романтика: Джованна Антонелли опубликовала фото с возлюбленным
Актриса Джованна Антонелли Фото: flickr.com

Красавица по имени Жади — так до сих пор помнят в России бразильскую актрису Джованну Антонелли, сыгравшую в сериале «Клон», который спустя 17 лет остается востребованным в нашей стране. После этой картины артистка обрела невероятную популярность и при этом долго не могла устроить личную жизнь.

После двух неудачных браков Джованне все же удалось найти своего человека. Последние десять лет она строит отношения с режиссёром Леонардо Ногейрой, которому актриса родила двух девочек-близнецов.

Спустя годы страсть между возлюбленными не утихает. Это доказывают редкие снимки, которые публикует Антонелли в своем блоге. Пару дней назад бразильская актриса показала свежее фото с возлюбленным. На снимке она и Леонардо наслаждаются морской водой, держатся за руки и искренне улыбаются.

Писать длинный пост и так к говорящему снимку Джованна не стала, оставив короткий комментарий: «Великие вещи – это итог серии маленьких вещей. Я, ты и наш рай… всегда и навсегда». Этот редкий снимок – не единственный, что опубликовала в своем блоге Антонелли за последнее время. Ранее она показала теплое семейное фото, на котором изображены она и ее дочери-близняшки.

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Джованна АнтонеллиКлонромантическое фотосериал "Клон"
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Водная романтика: Джованна Антонелли опубликовала фото с возлюбленным
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