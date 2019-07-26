Шоколад вместо омбре: Джованна Антонелли перекрасила волосы

Актриса из бразильского сериала «Клон» поделилась на личной страничке в Instagram свежим снимком, показав результат своего преображения.

43-летняя Джованна Антонелли продемонстрировала на личной страничке в Instagram результат своего преображения. Актриса из бразильского сериала «Клон» решила перекрасить волосы, отказавшись от привычного омбре.

Экс-возлюбленная Мурилу Бенисиу уже выкрашивала локоны в рыжий цвет, а на этот раз она выбрала шоколадный оттенок. В салоне Антонелли сделали укладку, по природе у знаменитости волнистые волосы. В повседневной жизни Джованна редко пользуется косметикой, отдавая предпочтение естественности.

До недавнего времени Джованна осветляла кончики, создавая контраст с более темными корнями волос. Однако на этот раз Антонелли решила покрасить локоны в один тон. Актриса не комплексует из-за своей внешности. Знаменитость уже показывала на фото свои мимические морщинки, носогубные складки и гусиные лапки в уголках глаз. Антонелли не видит смысла скрывать возрастные несовершенства кожи.

Напомним, что у актрисы есть четырнадцатилетний сын Пьетро, которого Джованна родила от Мурилу Бенисиу (роман между актерами вспыхнул на съемках сериала «Клон». — Прим. ред.). От нынешнего возлюбленного, режиссера Леонарду Ногейра, Антонелли родила двойняшек — Антонию и Софию, им восемь лет.