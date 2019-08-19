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Звезда «Клона» Джованна Антонелли поделилась романтичным фото с мужем

Актриса провела вечере на пляже со своим возлюбленным.

Звезда «Клона» Джованна Антонелли поделилась романтичным фото с мужем
Джованна Антонелли. фото: Instagram.com/giovannaantonelli/

Бразильский сериал «Клон» 17 лет назад завоевал любовь российских зрителей. Известно, что исполнители главных ролей Джованна Антонелли и Мурилу Бенисиу после съемок не смогли расстаться. Несколько лет они прожили вместе. Девушка даже родила от него сына Пьетро, но в итоге до свадьбы дело так и не дошло. После неудачного брака с бизнесменом Роберто Локашио артистка все же обрела свою любовь в лице режиссёра Леонарду Ногейры.

В свои 43 года Джованна продолжает активно сниматься в сериалах и периодически путешествовать. Однако семья для нее стоит на первом месте. В соцсети она иногда публикует трогательные семейные кадры. Так на днях ей удалось провести вечер в компании мужа. Они понежились в лучах солнца на пляже и насладились закатом. В соцсети актриса поделилась редким фото, на котором позирует с возлюбленным.

В кадре Антонелли позирует в алом купальнике и без макияжа. Она пронзительно смотрит на Леонардо и улыбается. К слову, супруг тоже одарил ее любящим и нежным взглядом.

«Лучший поздний вечер…. с моей любовью», — написала девушка.

Поклонники пришли в восторг, увидев пару такой счастливой. «Много любви в одной картине», «Какая красивая пара!», «Нереально прекрасны», «Какие хорошие и счастливые», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что у влюбленных подрастают дочки-близнецы Антония и София. Не так давно Джованне удалось провести время с семьей. Они много купались и загорали на пляже. Актриса всегда старается выглядеть максимально естественно. Она редко красится в повседневной жизни и не боится показывать морщинки. Антонелли также часто экспериментирует с имиджем, перекрашивая волосы то в блонд, то в шоколадный оттенок.

А вы любите смотреть бразильские сериалы?

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Джованна Антонеллизвездные семьисериал "Клон"

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Звезда «Клона» Джованна Антонелли поделилась романтичным фото с мужем
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