Звезда «Клона» Джованна Антонелли впервые за долгое время показала дочерей-близняшек

17 лет назад зрители познакомились с бразильским сериалом «Клон». Эта картина стала культовой, а актеры, которые в ней снялись, обрели любовь российских зрителей. Исполнительница роли Жади Джованна Антонелли тогда влюбилась в своего партнера Мурилу Бенисиу. Они начали встречаться и жить вместе, а в 2005 году них родился сын Пьетро. Но это не спасло пару от расставания. Два года спустя актриса вышла замуж в Италии за американского бизнесмена Роберто Локашио.

После пышной свадьбы влюбленные хотели вместе жить в США, но реализовать планы им помешал бывший муж Антонелли, который запретил ей увозить сына из страны. В итоге из-за судебных разбирательств с Мурилу артистка развелась с новым избранником уже после четырех месяцев совместной жизни. Свою любовь девушка все же встретила. Последние 10 лет она строит отношения с режиссёром Леонардо Ногейрой, которому родила дочерей: Антонию и Софию.

Девочкам-близняшкам в этом году исполнится по десять лет. Несмотря на плотный рабочий график, Джованни старается каждую минуту проводить с ними. Так, на днях ей удалось провести день с наследницами. В соцсети актриса поделилась снимком, на котором запечатлена в кровати с дочками. При этом малышки спали, а Антонелли улыбалась и будто светилась, хотя была без макияжа.

«Лучшее время здесь и сейчас!Живите настоящим моментом, мой народ!!! Это все, что у нас есть… Аминь!» — написала она.

Поклонники восхитились снимком. Многие были поражены тому, как молодо выглядит артистка в 43 года. К слову, недавно она предстала в образе блондинки в новой фотосессии. Тогда фанаты сошлись во мнении, что девушке больше идет быть брюнеткой, и попросили ее не менять имидж.