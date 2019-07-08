Курникова дала совет, как быстро похудеть после родов

Анна Курникова является бывшей первой ракеткой мира (в парном разряде) и гражданкой США. В родную Россию она не приезжала уже давно. Девушка строит отношения с одним из самых популярных певцов в мире Энрике Иглесиасом (Enrique Iglesias). Впервые об их романе заговорили в 2002 году. Ходят слухи, в 2018 году влюбленные тайно поженились. А за год до этого теннисистка подарила своему избраннику двойню: Николаса и Люси.

Появление детей стало сюрпризом для поклонников пары. Анне удалось на протяжении всей беременности скрывать свое интересное положение. Когда же она поделилась фото и видео с малышами, то на кадрах девушка предстала такой же стройной, как и раньше. Пользователи Сети заподозрили, что теннисистка вовсе и не была беременна, но вскоре Курникова показала фото с большим животом, чтобы опровергнуть домыслы.

Теперь многим интересно, как 38-летняя блондинка смогла так быстро вернуться в форму, родив двух малышей. На днях в новом интервью она раскрыла свой секрет быстрого похудения. Анна призналась, что ей помог спорт. Впрочем, ее советам легко следовать, ведь главное в похудении — дисциплина и мотивация.

«Пока дети спят, я занимаюсь йогой или пилатесом. С полудня начинается работа по дому, и к восьми вечера я, как правило, лежу без сил на диване», — рассказала она.

Также по словам теннисистки, огромную важность имеет питание. Она ест маленькими порциями, что позволяет Курниковой не набирать лишний вес. При этом она порой балует себя сладостями.

«Каждый день могу съесть небольшой кусочек шоколада. Я люблю шоколад и мороженое. А еще картошку и пасту», — поделилась девушка.

Она отметила, что встает в половине седьмого утра, завтракает и отправляется гулять с малышами. Анна похвасталась, что недавно двойняшки научились уверенно ходить. Спортсменка подчеркнула, что роль матери ей очень нравится. По ее словам, она всегда хотела иметь детей, неважно своих или приемных, так как ей нравится заботиться о людях, об этом пишет The Sun.