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Курникова объяснила, почему Иглесиас на ней так и не женился

Пара вместе уже почти 20 лет.

Курникова объяснила, почему Иглесиас на ней так и не женился
Энрике Иглесиас и Анна Курникова / Global look press

Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас вместе уже почти 20 лет, однако пара до сих пор не зарегистрировала свои отношения. Долгое время у звезд не было и наследников, однако в декабре 2017 года россиянка родила своему возлюбленному близнецов — Люси и Николаса. Но даже это не повлияло на их брачный статус.

На днях Курникова дала откровенное интервью журналу The Sun, в котором объяснила, почему они с Иглесиасом не регистрируют свои отношения. По ее словам, штамп в паспорте для них не имеет существенного значения.

«Статус женатой или не женатой пары для нас с Энрике вообще не важен. Но мы оба верим в честность, доверие и взаимоуважение в отношениях», — приводит слова российской красавицы издание.

Певец, в свою очередь, добавил, что возможно на его позицию повлияли родители. Ведь сам артист рос в разведенной семье. Поэтому для него брачное свидетельство тоже пустая формальность.

Напомним, что отношения Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса начались после того, как девушка снялась в клипе музыканта на песню Escape. По сюжету пара должна была изображать влюбленных. Вскоре после начала романа с артистом Курникова приняла решение уйти из большого спорта. Сейчас она занимается семьей и иногда принимает участие в различных проектах в качестве модели.

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Курникова объяснила, почему Иглесиас на ней так и не женился
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